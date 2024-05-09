台南市國產精品咖啡評鑑成績日前出爐，由十萬咖啡莊園、東之選咖啡莊園、大鋤花間咖啡生態農場奪得前三。評委也指出，今年的咖啡水準較往年更高。昨日（5/8）台南咖啡媒合會熱鬧開展，十萬咖啡莊園的冠軍生豆更是喊價上了每公斤16,000元。

台南精品咖啡評鑑成績日前正式公佈，評委認同今年的咖啡水準多在精品級80分以上，台南東山咖啡在各項指標已達世界級水準。台南咖啡媒合會昨日（5/9）也正式展開，開放咖啡業者競標獲獎咖啡豆。農業局表示，今年特等獎得主「十萬咖啡園」咖啡生豆（藝伎/蜜處理）10公斤裝最終以16萬元得標，創下媒合會拍賣價新高紀錄。

咖啡業者品嚐東山咖啡 (圖片來源：台南農業局提供)

台南市長黃偉哲表示，今年前2名（特等獎與頭等獎）的評鑑分數一舉超越去年，且突破86分的好成績，顯見臺南咖啡的品質與日俱進，烘焙技術獲得肯定。他呼籲民眾來臺南，別忘了採購最優質的國產精品東山咖啡。

台南農業局長李建裕表示，臺南精品咖啡在風味、餘韻、平衡性、乾淨度、甜度等咖啡評鑑指標達世界級水準深受好評，已成來臺南參訪的國內外貴賓必備伴手禮。此次520國宴飲品採用臺南東山咖啡，咖啡農也將由國宴級咖啡名師吳原炳行指導烘焙，為來訪友邦貴賓呈上台南在地精品咖啡。

李建裕補充，臺南市自102年起參加國際級評鑑，至113年已有37支獲得國際級認證，本次亦持續將評鑑前10名且分數達80分以上的生豆，協助薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）爭取國際權威的精品級認證（Q Certificate），盼再次締造佳績。