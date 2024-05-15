後壁區農會總幹事林怡歆透露，有同仁試吃後以「冰火五重天」5個字形容高粱口味的霜淇淋，入口後是冰的，但身體卻變暖，很奇特。（後壁區農會提供／張毓翎台南傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台南市後壁區農會活化閒置倉庫，打造「步穀農創館」農特產品中心，館內除了販售各農會產品、小農蔬果外，還提供農會自製米奶茶和霜淇淋，尤其霜淇淋口味是跟著節氣走，曾最高日銷300支，農會預告520將推出使用在地契作原料的高粱酒口味，限時7天，有農會員工試吃後形容是「冰火五重天」的滋味，非常特別。

位於菁寮老街附近的步穀農創館，過去是公糧倉庫，因為閒置多年，後壁區農會向農業部爭取經費，改建成為農特產品中心，推廣在地農業文化、農特產、小農作物和職人好物，去年開幕後，吸引不少遊客造訪。

近年連鎖超商吹起霜淇淋風潮，步穀農創館也加入戰局，結合時令農特產品，不定期推出新口味；後壁區農會總幹事林怡歆說，曾遇到一名來自台中的顧客，每次特別來後壁步穀農創館，都是為了吃剛推出的新口味霜淇淋，不過由於目前館內只有一台霜淇淋機，因此每次只能推出一樣口味。

林怡歆說，前陣子台南鳳梨盛產，步穀農創館推鳳梨口味霜淇淋，至於最近很多人敲碗的高粱酒口味，預計520當天正式推出，活動限定7天；她透露，在研發過程中，有同仁試吃後以「冰火五重天」5個字形容，入口後是冰的，但身體卻變暖，很奇特，不過屆時開賣，仍會提醒民眾遵守「酒後不開車、開車不喝酒」的原則。

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