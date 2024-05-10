婚後開銷要怎麼分配？一名網友分享，家裡的人都會用到車，但都是他一人負擔保養維修費和油錢，希望老婆能幫忙負擔牌照稅，怎料老婆卻一直拖著不繳，最後他只能自掏腰包，後來與老婆討論要對方負責繳這次的所得稅，老婆卻以戲劇情節調侃，引發爭議，有網友支持妻子應分擔家庭費用，也有人認為原PO太過計較。

一名男網友在臉書社團《爆怨2公社》上分享，全家的通勤都由他包辦，平時他要開車載老婆出門，還要接送小孩上下課，明明大家都有享受到車子的便利，但卻只有他要負責車子的維修保養，讓他感到很不公平，最近換了新車，車貸他和老婆平分，但因為之前他出了很多維修和油錢的費用，因此想讓老婆負擔車子的牌照稅。

男網友表示，本來都說好了，結果老婆卻一直拖延，到最後還是原PO自己繳，因此他轉而希望老婆能負責繳這次的所得稅，也特別搜了那些信用卡繳費有優惠給老婆參考。從對話截圖中可見，原PO老婆看到訊息後，先是調侃「你沒錢繳了嗎？」接著又拿最近超紅的台劇《不夠善良的我們》為例，突然說如果她也得乳癌，老公是否會像劇中的角色一樣放棄感情，讓整個對話直接歪樓。

貼文引起網友討論，兩派人吵翻天，有些網友認為，原PO的太太是不是太入戲了，講正事的時候拿戲劇情節開玩笑，實在不妥，且看起來老婆應該也有工作，婚姻內的消費支出，應該是夫妻都要分擔；但也有人認為原PO看起來太計較，如果每件事都要算得清清楚楚，那真的不要結婚比較好。