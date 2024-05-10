少子化是我國最大的國安危機，政府至今仍無具體對策。立法委員張嘉郡10日於國是論壇主張，晚婚是不可逆的趨勢，凍卵是與時間賽跑，為了避免病友因為就醫而錯過生育的黃金時期，她主張經醫師評估之下，因治療而影響生育功能的年輕病友，政府應提供凍卵相關補助，讓病友能享有更多彈性和自主權，確保生育的平等權。

張嘉郡呼籲，衛福部應在今年度第三季前完成「對我國民眾補助醫學理由凍卵之評估作業」，同時匡列相關預算財源，於明年開辦「補助我國民眾醫學理由凍卵之施政作為」，以守護婦女權益。

張嘉郡今日上午在立法院國是論壇表示，少子化問題已是我國最大的國安危機，行政院在2018年通過「少子化對策計畫」，並在2021年時延長實施至2024年底，6年過去了，少子化危機卻每況愈下，政府似乎完全拿不出解決對策。

張嘉郡進一步指出，目前台灣僅有北市、桃園市以及新竹市等三個縣市對凍卵有特別補助，中央政府雖於去年5月曾提出「凍卵補助可行性專案報告」，但至今已經過了整整一年，完全未再啟動任何評估作業。

張嘉郡表示，不婚、不生固然是少子化的其中一個原因，但也有為數不少想要生育的女性因為醫療性因素而暫時不適合懷孕，如何讓這些女性未來仍能享有生兒育女的喜悅，是一個先進國家要面臨的課題。

張嘉郡表示，根據統計，每次凍卵費用約8至12萬元之間，後續解凍時又會另外需要約7至10萬元，是一筆不小費用。在母親節的前夕，張嘉郡呼籲，衛福部能盡快完成並編列補助病友凍卵的計畫，以守護婦女權益。