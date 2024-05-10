26歲大陸女星徐梓鈞近日捲入小三風波，被女星魏嘉指控是「國民老爸」高亞麟的出軌對象，引起網友熱議，對此，她今（10）日發文回應，不僅揭露自己與男方的真實關係，還要求男方對辱罵自己的行為公開道歉。

徐梓鈞稍早發長文透露，近來因為高亞麟的事件，每天都承受極大的輿論壓力與羞辱，工作也因而停擺，對生活和情緒都造成嚴重的影響；至於會與男方認識，是因為大學教授的介紹，起初在異地無依無靠的她，希望可以暫時協助她生活上的困難。

她接著說到，「我確實收到過高亞麟表達示好的『心意』（轉帳），但他從未向我透露過自己的真實情感生活，以為他是他說的『離過婚』的狀態」，直到有次收到陌生私訊，她才知道男方有很多追求對象，且男方並非單身，甚至已成為人父，於是她自此主動切斷與男方的任何聯繫，即便後來還有收到男方的私訊，她也都沒有理會。

而針對男方對她的侮辱性言論，她坦承曾崇拜過男方，所以才會害得自己淪落這種下場，「但你不應該做出腳踏幾條船的事，更不該如此惡意地用欺騙、羞辱、詆毀的方式去中傷一個女孩子」，強調自己與男方沒有感情關係，並要求高亞麟公開道歉，最後，她表示會深刻反省自己交友不慎而引發的爭議，同時向受到牽連的家人和朋友表達歉意。