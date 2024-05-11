台灣近5年每年平均有2.3萬名兒童在交通事故中死傷，去年更達5年來高峰。靖娟兒童安全文教基金會問卷調查發現，22縣市中兒童整體交通安全分數最低為苗栗縣，台北市則是六都最低。另有7成學生由家長接送，5成不想自己上下學，主因則是道路都被停車占走、會走到汽車道很危險、有些車仍不讓行人等。

交通部統計，近5年每年平均有2萬3472位6至17歲兒童於交通事故中死傷，儘管近5年數據中2021年兒童交通事故傷亡數略降，但去年卻高達2萬6233位，達近5年高峰。另對兒童交通事故傷亡分析，造成兒童在交通事故中傷亡的主要交通工具前三名分別為機車乘客、普通重型機車、腳踏自行車，機車乘客及腳踏自行車的傷亡數至去年達最高點。

靖娟基金會今年4至5月啟動「2024年兒童安全指標調查」，針對22縣市國小學生與家長，以分層隨機抽樣方式抽選調查，學校抽選考量區域內部交通狀況差異，以區域都市化程度將各縣市內部分2層抽選2校， 共發出5080張問卷，回收3353份有效問卷，整體回收率約66％。

調查顯示兒童的平均感受分數普遍高於家長，兒童組對於交通安全的四個面向評比中排名分別為步行、自行車、交通環境與管制措施與汽機車駕駛人，兒童對汽機車駕駛人的安全感受甚至低於平均，可見弱勢用路人仍明顯感受到車輛的威脅。

全台22縣市的兒童整體交通安全分數呈現顯著差異，花蓮縣、南投縣、台南市及台東縣分數為前3高，苗栗縣、雲林縣、連江縣位居末位。值得注意的是，六都中有3個直轄市未達平均值，包括台北市、新北市、高雄市，作為首要之都的台北僅高於末位，是六都中表現最差。若分4地區查看，4個地區的分數呈現顯著差異，南部分數最高，次之為東部及離島，接著是北部，最後則是中部。

調查發現學生通學7成為家長接送，其中5成學生不想自己通學，原因仍與「道路都被停車的占走，行人走路有時會走到汽車道很危險」、「有些車還是不會禮讓行人」等因素有關，分析發現住家至學校的步行時間在5分鐘內，家長接送與自行上下學比例約各半，超出步行5分鐘距離後，接送比例由54％上升至87％。

靖娟基金會進一步推測，家長放心讓學童自行上下學的範圍約為步行5分鐘內距離，道路環境不僅影響到兒童自行上下學誘因，也讓家長無法放心讓孩子自行上下學，顯見學區道路工程、駕駛人文化仍有改善空間。