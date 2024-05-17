曾女與男友陳男在南投同住，曾母以女兒已懷孕，要求陳接送上下班而起爭執，陳怒打曾母，打到她跌倒在地、腦震盪及多處挫鈍傷，曾母控告傷害。事後，曾女嫁給陳，陳在法庭辯稱沒對岳母動手，曾女作證挺老公、沒挺親媽。法官以被害人指證及診斷證明，一審判陳徒刑3月、二審改判4月，可上訴。

判決書指出，曾與陳為男女朋友，同住在陳位於南投住處，曾母2022年10月4日晚間10時許對陳表示，她女兒已懷孕，要求接送女兒上下班，兩人一言不合，陳徒手毆打曾母，打到她跌倒仍不罷手，致曾母腦震盪、多處鈍、挫及擦傷，曾母凌晨即到醫院就診，持診斷書控告傷害。

曾母指控，她當晚前往敲門，陳應門後對她叫囂、抓領口，她被推而跌倒，爬起再遭陳毆打又跌倒，撞及機車而人車倒地，陳甚至打算持酒瓶打她，幸遭家人阻止。

陳坦承發生衝突，但辯稱，女友懷孕肚子很大，曾母突然動手打她，他只是要拉開女友，過程有拉扯及肢體接觸，但否認動手打曾母。

曾女同年11月29日嫁給陳男，她警詢及偵查中證稱，陳沒毆打母親，過程中母親跌倒在地，陳想要拿酒瓶打母親，但被搶下；陳母則證稱沒看到曾母跌倒。

一審法官以曾母指證歷歷、案發後即就醫診斷，主訴與指控案情相符，不採信曾女及陳母說法，依傷害罪判陳徒刑3月，檢察官不服上訴。

二審以陳曾因違反《毒品危害防制條例》案件，被判刑5月確定，原審量刑未審酌構成累犯的前科素行，且陳未與告訴人達成和解，撤銷原判，改判4月，得易科罰金。

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