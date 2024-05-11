內政部發布2024年第一季住宅租賃爭議調解統計，全國共受理648件，其中有45件是「二度申訴」，為加速推動提供租屋糾紛法律扶助政策、提升租屋權益保障，內政部預告「租賃住宅市場發展及管理條例施行細則」修正草案，准予主管機關委託民間團體執行住宅租賃糾紛處理及諮詢業務，並縮短預告期間為10日。

同時，內政部也訂定住宅租賃糾紛法律扶助相關規定，協助住宅租賃承租人維護其合法租賃權益，住宅租賃承租人發生「房東提前解約」、「房東不當抵扣押金或有違約金爭議」、「租賃房屋修繕爭議」或其他衍生之情事時得依規申請法律扶助，施行時間另訂。

為維護住宅租賃承租人之合法權益，內政部後續也將設置「住宅租賃法律諮詢專線」提供住宅租賃承租人法律扶助，提供法律諮詢、文件撰擬、法律程序之代理、辯護或輔佐等，以健全住宅租賃關係。

內政部指出，申請人提出法律扶助申請時，應領有「2年內核發之租金補貼核定函」，並經鄉鎮市區調解、消費爭議調解不成立或不服不動產糾紛調處結果，並附上身分證明文件、租賃契約書等相關資料。

據統計，今年Q1雙北市受理住宅租賃爭議調解案件共248件，占全國調解總數近四成，而台中市也有118件申訴案、桃園67件、台南58件、高雄68件、新竹16件、苗栗6件、彰化9件、南投14件、屏東16件等。