台南汙水下水道普及率28.49％，全市人口最多的永康區2012年啟動汙水下水道工程，1期斥資50.4億完成34％接管率，2期「PA分區管線及用戶接管工程第一標」及「PB分區管線及用戶接管工程第一標」工程16日開工，後續還有14個標案將陸續開工，預計2期工程2027年完成，可達8成接管率，2033年完工100％接管率。

市長黃偉哲今天主持動土典禮時說，汙水下水道是城市進步指標之一，但因為位於地下，大家看不見、感受不到，這也是要持續努力的地方，未來台南會持續推動汙水下水道建設，並落實水資源永續再利用。他也感謝國土管理署持續挹注建設經費，今天動土2個標案6.9億元，中央補助87％，中央與地方攜手，讓台南市朝向現代化城市邁進，提升市民生活品質。

國土管理署副總工程司蘇建隆說，永康人口冠居台南，永康汙水下水道建設有其需要性，2012年核定分3期執行，總核定經費138億元，目前已完成第1期工程共2.5萬戶接管，也完成永康水資源回收中心及1座再生水廠，可每天處理2.9萬噸汙水，再生水廠可提供8000噸再生水。

他說，今天兩個標案完成後，對台南市汙水下水道可提升0.93％，這是一個新的里程碑，中央也盤點對台南歷年汙水下水道共補助292億經費，完成20.7萬戶用戶接管，完成7座水資源回收中心、3座再生水廠，目前可提供4.55萬噸再生水，今年底可達6.1萬噸，把以前棄之不用的水，拿回來再做使用，對台灣缺水狀況有很大助益。

水利局指出，本次2案工程預計2026年6月完工，共可接管6796戶，可提升永康系統用戶接管普及率7.53％；另外，永康再生水廠今年底每日可供1萬5500頓再生水給南科產業高階製程使用，透過汙水再利用，實現1滴水用2次。