中能發電公司今天（13日）宣布，中能離岸風電計畫（中能風場）首座風力發電機已於日前成功完成安裝，象徵風場邁向2024年如期併網的重要里程碑，中能風場併聯商轉後預估每年可發電逾11億度，年減碳潛力達55萬噸。

中能風場位於彰化外海，共預計安裝31座Vestas V174-9.5MW離岸風力發電機。此次成功完成首座風機安裝，中能發電公司表示，有賴於中能團隊、計畫股東中鋼公司與哥本哈根基礎設施基金（CIP）、風機運輸與安裝承包商台船環海風電工程、Fred. Olsen Windcarrier、風機系統商Vestas及其下包商上緯、天力、永冠、華城電機、華新麗華等夥伴的通力合作，從生產製造、零組件組裝，到海上風機安裝皆是環環相扣、缺一不可。除

中能發電公司說，另外也要歸功本土水下基礎與施工供應商興達海基、俊鼎機械及台船環海的努力，使風場31座水下基礎製造與安裝於今年3月初全數完成，後續風機安裝方得以順利開展。

中能發電公司董事長王錫欽表示，中能風場不僅是台灣本土化比例最高的風場，也期許能盡速為台灣的再生能源開發做出實質貢獻，首座風機的成功安裝更為風場如期於2024年完工奠定堅實基礎。中能風場併聯商轉後預估每年可發電逾11億度，年減碳潛力達55萬噸，效果顯著。

中能風場執行長Joris Hol表示，植基於中能團隊與供應商Vestas、台船環海、Fred. Olsen Windcarrier的同心協力，中能將持續以安全高效的標準推進作業，期盼能在今年第三季度完成所有離岸安裝工程，達成如期併網的目標。

CIP區域總裁許乃文表示，中能風場會是CIP繼彰芳西島離岸風場後，再度於台灣離岸風電史上達成準時交付且肩負最高國產化的風場。CIP在第二階段潛力場址與國際及本土供應鏈所累績的實績，也成為CIP於第三階段區塊開發的基礎。

中能風場開發範圍為經濟部能源局公布的29號離岸風力發電場址，位於彰化外海。中能風場於2018年5月通過經濟部遴選，獲配 300 MW 容量，2019年1月取得籌設許可（EP），同年 2 月與台電簽訂風力發電離岸系統電能購售契約（PPA），11月獲經濟部產業發展署(原工業局)產業關聯審查通過。2023年取得施工許可（WP）後逐步展開各項海事工程，規劃於 2024年底前完成併網。