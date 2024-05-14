人人聞癌色變，根據大型研究，個子高、腹部肥胖是最容易罹患癌症的體型，腹型肥胖的特徵是腰圍大於臀圍，四肢較細，其罹患胰臟癌、甲狀腺癌、腎癌、胰腺癌等12種癌症風險，較一般人高出12%。醫師表示，這顯示很多癌症是「自己製造出來的肥胖」所導致，想防癌先管理好體重。

胸腔暨重症醫師黃軒在臉書粉專PO文指出，一項刊登在「科學進展」研究，發現不同體型與罹癌風險有關，該研究追蹤33萬位成年人，依身高、體重、腰圍等資料分為4組，分別是第1組全身肥胖組、第2組個子高全身脂肪多組、第3組個子高腹部肥胖組，第4組個子矮體重和BMI高但臀圍和腰圍細組。

黃軒指，經15年跟蹤，33萬人中有逾4.7萬人罹癌，當中發現若有高個子或腹部肥胖的體型，罹癌風險也跟著高，在這4個組別中，第3組個子高腹部肥胖組最易罹癌，整體罹癌風險升高了12%；而第4組個子矮體重和BMI高但臀圍和腰圍細組，是唯一罹癌風險沒有升高的組別。

黃軒指，研究結論是只要腹部肥胖，罹癌風險就會增加10%以上，若又屬高個子罹癌風險會更高，相關癌症有食管癌、甲狀腺癌、腎癌、胰腺癌等12種癌症。腹型肥胖者的脂肪主要沈積在腹部的皮下以及肚子裡的肝臟、胰腺、胃腸道等器官周圍和內部。

除上述研究之外，黃軒指，發表在「BMC醫學」、「英國癌症雜誌」等其他研究，也都指向無論男女腰圍粗、身高越高，罹癌風險越高 而體重管理是預防癌症的關鍵因素之一，過重或肥胖還可能增加乳癌、大腸癌和子宮內膜癌。

黃軒指，透過健康飲食和規律運動，來維持適當的體重，對降低罹癌風險非常重要，而要維持適當體重，除營養均衡外，避免攝取高熱量、高脂肪，選擇富含纖維、維生素和礦物質的食物與規律的運動，都可以幫助控制體重，還能提高整體健康水平。