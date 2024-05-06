癌症連續41年居國人十大死因之首，抗癌已成全民運動，沒想到夏季陽光的強烈紫外線，竟也會增加罹癌率？專家指出，紫外線會使細胞氧化，進而增加癌化機率，而且氣溫飆升會使人想吃冰呷甜，正是癌細胞最愛的生長環境，研究證實會增加7種癌症的罹患率，其中也包含「癌王」胰臟癌，存活率僅有1成！

根據衛福部最新數據，台灣一年約有12.1萬人罹癌，平均每4分19秒就有1人罹癌，日本京都府立醫科大學前校長、具有52年治療癌症經驗的吉川敏一在《日本醫學博士打造的全面抗癌計畫》一書中，提醒夏天要注意防曬，以免增加罹癌機率。

吉川敏一醫師表示，每年5~8月是紫外線最強的時期，紫外線是肌膚氧化的原因之一，氧氣在製造能量的時候會產生自由基，自由基會破壞體內細胞，除了會產生皺紋與斑點，更可能會導致癌症或動脈硬化等疾病。

許多研究都指出，乳癌與攝取過多的精製糖相關，主要原因是會使體脂增加，進一步影響賀爾蒙。（圖／報系資料照）

日本營養師望月理惠子認為，天氣熱易消耗體力、食慾不振，免疫力容易下降，再加上很多人夏天愛吃冰淇淋、刨冰等冰品、糖分高的食物或吃生冷食物，這些飲食習慣其實都是在給予癌細胞增生的機會，因為低溫與糖分過多，都是癌細胞絕佳生長環境，可能讓癌細胞增生的風險提高。

「根據2022年國際期刊《癌症》研究指出，癌症與糖之間的確直接相關，尤其是高蔗糖或高果糖容易使身體發炎。」營養師程涵宇說，許多研究都證實乳癌、大腸癌、胰臟癌、食道癌、胸膜癌、小腸癌、子宮內膜癌都與攝取過多的糖份有關。

其中乳癌證據最有力，一份法國研究從2007年到2019年，總共收集約十萬人的大型世代研究，發現常喝含糖飲料的人，得癌症的機率是一般人的1.18倍，得乳癌的機率是一般人的1.22倍。「因為攝取過多的精緻糖會導致體重增加，體脂肪也會跟著一併升高，而脂肪是荷爾蒙雌激素的來源，過多的脂肪就會增加罹患乳癌的風險。」程涵宇說。

另一個值得關注的是胰臟癌，根據衛福部最新癌症登記報告，胰臟癌是台灣2022年第7大癌症死因，也是首次進榜。胰臟癌初期無症狀，影像學檢查也難看出異狀，5年內存活率僅10%，高致命率讓它擁有「癌王」封號，也被喻為「醫生也舉白旗投降」的難治之症。

程涵宇說，因為高血糖會損害胰臟，而且可能會造成胰臟基因突變，增加罹患胰臟癌的機率。再以子宮內膜癌為例，研究證實，每週食用甜麵包和餅乾超過 3次的女性，罹患子宮內膜癌的機率是每週食用這些食物少於0.5次的女性的 1.42 倍。由此可見，精緻糖進入體內後造成的危害，恐怕超乎你的想像。

營養師程涵宇提醒，過量的糖分也會導致大腸息肉的發生，進一步增加大腸癌風險。（圖／程涵宇提供）

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