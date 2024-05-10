有不少女性都會擔心，攝取含有大豆異黃酮的食物，如黃豆、豆腐或豆漿等，恐增加婦癌發生的機率。對此，營養師童瀞萱破除迷思，指不僅罹患婦癌機率不會提高，適量攝取還可保護女性乳癌的發生，以及降低其復發和死亡風險，亦能減少女性更年期熱潮紅和皺紋的發生；除此，在降低膽固醇與預防糖尿病等方面，也能發揮正面效益。

童瀞萱在粉專「無肉營養師Kanaco」發文表示，大豆可說是蔬食者補充蛋白質的福音，但有不少人認為，因其所含的大豆異黃酮，結構與人體雌激素相似，有著「植物性雌激素」之稱，擔心會影響女性婦科、導致癌症風險。事實上，她說只要適量攝取，就不用太擔心，還能為身體帶來許多益處。

童瀞萱接著說，根據研究指出，大豆不僅不會增加婦癌發生的機率，還可保護女性乳癌的發生，以及有降低其復發和死亡的風險，亦能減少女性更年期熱潮紅和皺紋的發生。因此女性族群可放心攝取。

另外，童瀞萱還指出，大豆富含不飽和脂肪酸與維生素E及較低的飽和脂肪酸，有助於抗發炎和降低低密度脂蛋白膽固醇，對心血管形成保護作用，從而降低發生心血管疾病風險。

不僅如此，童瀞萱表示，大豆也富含膳食纖維及大豆異黃酮，其中大豆異黃酮含有活性因子「染料木黃酮」，能幫助降低空腹血糖和胰島素水平，對於預防糖尿病有正面效果。

童瀞萱提到，毛豆、黃豆、黑豆都是大豆家族的成員，只是成熟度和外觀種皮的不同而區分，並針對其營養成分進行比較，整理如下：

●蛋白質：青仁黑豆>黃豆>黃仁黑豆>毛豆。

●碳水化合物：黃仁黑豆>青仁黑豆>黃豆>毛豆。

●脂肪：黃豆>青仁黑豆>毛豆>黃仁黑豆。

●膳食纖維：黃仁黑豆>青仁黑豆>黃豆>毛豆。

童瀞萱說明，在蛋白質含量中，青仁黑豆和黃豆差異不大，較驚訝的是，黑豆的膳食纖維多於黃豆。另外，黃豆含有豐富的礦物質，是大豆家族中鉀含量最高者，因此可協助排除體內過多的鈉，使血壓降低，預防高血壓。