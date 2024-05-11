很多人都以為脂肪肝只會出現在肥胖者身上，其實瘦子也可能會發生。對此，營養師李婉萍表示，就算食量不大，只要營養攝取不夠均衡，也有機會被脂肪肝纏上，尤其是攝取過量澱粉及素食，都有形成脂肪肝的風險。其中素食很多人以為養生，但她提到，像是蘭花干、炸豆皮堪稱豆製品界的肥肉，而百頁豆腐的油脂含量更超過50％，不可不慎。

李婉萍在個人YouTube頻道以「瘦子也會有脂肪肝」為題發布影片，她表示，根據醫學定義，脂肪肝是指肝臟內儲存的脂肪含量超過肝臟總重量5%，雖一般來說脂肪肝常發生在過胖族群身上，然而有些人即便不胖，仍有可能招致脂肪肝。並點名以下2大飲食習慣，務必要注意：

1、澱粉控：有些人偏愛以澱粉類作為飲食主軸，尤其是特別愛吃麵包類，甚至將其當成正餐，一旦過多醣分進入體內，就會轉換成三酸甘油酯儲存於肝臟中。即便是玉米、馬鈴薯等健康澱粉，攝取過多，也會轉換成脂肪，再加上其它營養素攝取不夠均衡，肝臟代謝欠缺營養，都容易誘發脂肪肝。

2、素食者：不是不吃肉就能防止脂肪肝出現，例如百頁豆腐的油脂含量就超過50%，還有炸豆皮、蘭花干，堪稱豆製品界的肥肉，這些多餘油脂進入體內，都可能累積成脂肪肝。

李婉萍提醒，很多人都知道「肝病三部曲」，也就是肝炎、肝硬化、肝癌，然而大部分得到脂肪肝的人，其實最後大多死於心血管疾病；另外由於肝臟代謝脂肪能力，以及身體處理代謝的能力都有異常，也可能會演變成糖尿病。因此，千萬別忽略脂肪肝所帶來的健康風險。

另外，李婉萍也推薦，對於預防脂肪肝能發揮正面影響的食物，包括苦瓜、山苦瓜、毛豆、蛤蜊、蜆仔、蘋果等食物，都能達到保護肝臟的效果。至於日常生活方面，也別忘了減少久坐，若體重超過理想標準者，建議應減重5～10%，都是遠離脂肪肝的好方法。