國民黨立委柯志恩過去為節目主持人，曾獲第23屆金鐘獎教育文化節目主持人獎。而在昨（13）日，柯志恩在臉書Po出了一張和主持人高怡平30多年前，以及今年合照的對比圖，貼文一出，引起網友們的熱議，驚呼「都沒變」，就連民進黨立委蘇巧慧也點出，柯不但容貌沒變，且竟連下巴都可以復刻成和30多年前一樣的角度，「太了不起了！」

「我的人生有夠斜槓」，柯志恩昨在臉書發文預告，自己接受過去共同主持搭檔高怡平專訪的網路節目即將播出，她並於貼文附上了一張自己與高在1993年，以及在近日專訪時的合影對比圖。

柯志恩的貼文吸引了200多則留言，「老師都沒變欸」、「真的都沒變！好美」、「根本凍齡」、「二位歷經31年依然那麼漂亮」。此外，國民黨高雄市議員鍾易仲留言指出，柯志恩完全沒變，蘇巧慧也驚呼，柯不但沒什麼變，且竟然連下巴都可以復刻成和30多年前一樣的角度，「太了不起了！」而柯則在底下留言笑稱，這是一定要的。