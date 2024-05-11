【全程字幕】外交部提告徐巧芯洩密 柯志恩提「1往事」

國民黨立委徐巧芯爆料，外交部透過第三方援助烏克蘭恐涉及圖利，因公布外交部密件公文，遭告發涉犯洩密罪，引發爭論。國民黨立委柯志恩提出，過去吳釗燮曾直接跟基輔市長視訊通話，更向對方表示台灣提供捐款給基輔市政府，「那今天為什麼告訴我們台灣因處境困難，必須透過捷克把錢送到烏克蘭？」砲轟這是互相矛盾。

吳釗燮日前提到，此事首先傷及我國與捷克彼此互信，恐也會影響與其他國家信任，然而影響最嚴重的恐還是烏克蘭，因為烏克蘭與中共關係很好，他們也了解中共對台灣議題的立場，擔心未來繼續協助烏克蘭可能也受到挫折。他感嘆，台灣外交處境特殊，因為此事造成行政部門要提告立法委員，嚴重衝擊行政與立法關係。

柯志恩昨（10日）則是表示，台灣過去在俄烏戰爭時，吳釗燮曾跟基輔市長視訊通話，吳也說會捐給基輔800萬美金援助，還包括醫院等，加起來大概有一千多萬元美金，他們可以直接對話！

柯志恩質疑，那時候外交部把它當作是一個大內宣，告訴大家對烏克蘭發出的直接一個捐助，「那今天為什麼告訴我們台灣因處境困難，必須透過捷克把錢送到烏克蘭，這跟他過去所講的完全是違背，且互相矛盾。」