台中市北區74歲高姓女士日前獨自外出，返回時行經漢口路，眼看約400公尺路程即可抵達住家，卻突感身體不適直冒冷汗，熱心民眾見狀向巡邏員警報案，經員警迅速通報119並連絡高婦兒子到場，順利將其送往中國附醫接受適當治療。

台中市警察局第二分局立人派出所警員謝嘉原與張國隆於10日晚間8時許，於北區漢口路段巡邏，發現有民眾向巡邏車招手稱有名老婦人走路搖晃，可能需要員警協助。經員警上前了解，該老婦人為74歲的高女士，患有高血壓、高血糖等相關慢性疾病，當日獨自外出購物，卻在距離家中不到400公尺處突發身體不適。

高婦頻頻向員警說「要回家」，額頭卻不斷冒出冷汗，員警擔心她體力不支昏倒，請高婦上巡邏車上休息，同時撥打119協助並連絡高婦兒子到場，等待過程中，高婦精神及體力逐漸不支，面容也失去血色，幸救護車及時抵達現場。在員警和救護人員共同協助下，對高婦進行急救處理，隨後在兒子陪同下迅速送往中國醫藥大學附設醫院急診室接受適當治療。

中警二分局分局長周俊銘表示，家中如有高齡長輩應多關心多陪伴注意身體狀況，獨自外出時應多留意是否正常返家，如僅有長輩一人在家建議可以透過外送平台或社會局中低收入獨居老人營養餐飲服務提供長輩更好的保護。