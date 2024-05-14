北市南港區福山街一處民宅13日晚間9時許，發生一起父親持刀刺傷兒子的案件，警方到場將行凶的64歲李姓男子逮捕送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。

警方調查，李男昨晚在家裡喝酒，酒後與32歲兒子發生爭吵，李男先嗆兒子「再頂嘴就殺了你」，再拿起客廳桌上的檳榔刀揮舞，過程中殺傷兒子，造成腹部有11公分長的刀傷，頓時血流如注。

李妻見狀趕緊報警，警消將傷者送醫急救，所幸沒有生命危險。警方將李男依殺人未遂罪嫌移送法辦，檢方以有再犯之虞聲請羈押。