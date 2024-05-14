台中某高中英文老師日前於課間激勵學生好好念書，不料話到嘴邊竟說出「不認真讀書會變低收入戶」等失言語句，引發網友撻伐。台中市教育局14日表示，針對該教師言語不當，校方已告誡該師，該師也感到懊悔，校方將持續加強宣導，營造和諧優質學習環境。

近日網路流傳1段影片，某高中英文老師在課間竟脫口說出「真的有好好學習、肯努力的話，也不至於變成低收入戶」，引發全班譁然，當下就有同學認為該言論帶有歧視要求老師道歉；該名老師意識到此言不妥，也解釋說是想激勵大家好好讀書上課，並稱不知道班上有低收入戶學生，可「下課後去找她，她單獨道歉」，又遭班上同學質疑要接受單獨道歉還要學生承認是低收入戶。影片曝光後更是引發網友撻伐。

台中市教育局14日表示，教師應本著教育專業輔導學生，激勵學生積極向學，不應採用負面或有貶損意味用詞。針對該名教師上課時使用不恰當言語，學校已嚴正告誡該師，該師對此事也感到懊悔，校方將持續加強宣導教師，共同營造和諧優質的學習環境。