前立委蔡豪2016年擔任一家公司顧問，他在辦公室性侵女員工後，又將她帶到汽車旅館猥褻，2021年最高法院依強制性交及強制猥褻罪判囚4年10月定讞，他入獄服刑後，主張被害人父親表示並無性侵只是性騷擾（或只是猥褻），聲請再審及停止刑罰執行被駁回，提抗告，最高法院駁回。

2016年7月11日上午，蔡豪將女員工叫入辦公室內表示，她個性過於文靜內向，希望她能如台北辦公室的同事般熱情大方，他並從冰箱內取出威士忌慫恿她飲酒，她不便拒絕，在辦公室內飲酒後，因不勝酒力陷入昏睡。

蔡豪見狀，竟利用女員工酒醉昏睡而不知抗拒之機會，先將手伸入她的衣服內撫摸胸部及親吻胸部、嘴部，接著褪下她的外褲及內褲加以性侵，被害人藉故離開後，向女同事告知被性侵的事，並到醫院就醫。

當晚女員工以身體不適為由，婉拒與蔡豪一起出差，但蔡豪先到醫院探視女員工後，將她帶到海鮮餐廳吃飯後到汽車旅館住宿，蔡豪拉著她一起看色情影片，強迫女員工為他手淫，並對她進行猥褻，蔡豪遭判囚4年10月定讞。

蔡豪主張被害人父親致他書信上載「相信您只有性騷而無性侵」，聲請再審，高雄高分院認為，該書信證述內容在性質上核屬被害人父親之意見，根本無足作為證據使用，難認有全然符合「嶄新性」、「顯著性」等要件，再審及停止執行之聲請均屬無理由裁定駁回，蔡豪不服提抗告，最高法院駁回。

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