Netflix科幻影集《3體》將以全新集數回歸，由大衛·班紐夫、D·B·魏斯和Alexander Woo創作、製作和編劇。今天，在紐約的Netflix Upfront發表會上，內容長貝拉·巴加力艾（Bela Bajaria）說明，廣受好評的《3體》系列將推出全新劇集，帶領觀眾延續這一史詩般的旅程。

大衛·班紐夫、D·B·魏斯和Alexander Woo分享道：「我們很高興能夠將這個故事帶領到史詩般的結局。自從我們讀完劉慈欣原作的宏偉三部曲的最後一頁以來，我們就希望能夠帶領觀眾與我們一同探索宇宙的盡頭。Here we go!」

Netflix美國與加拿大影集副總裁 Peter Friedlander：「由班紐夫、魏斯和Woo的巧手帶來的《3體》將以前所未見的高度展現，因為他們將挑戰《Death's End》中餘下令人震驚的旅程。他們作為故事訴說者的卓越遠見與他們驚人的合作伙伴關係不遜於粉絲，就像我們一樣，迫不及待地想看看他們的新作品。」

奠基於備受讚譽的暢銷小說《三體》改編而成的科幻影集《3體》於今年3月21日於Netflix首播後備受好評。更被評為：「一部聰明、扣人心弦的驚悚片」、「他是一個巨大的成就，不同於電視上的其他任何系列影集」，以及「大衛·班紐夫、D·B·魏斯和Alexander Woo的大師級作品...... 堅定、創意十足、想象力豐富且完全獨特」。