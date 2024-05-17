台中市警界接連發生重大風紀案，還傳出與博弈集團關聯，台中市警局全力配合警政署「全國同步掃黑、肅槍、緝賭行動專案」，10天共查獲各類博弈案35件119人，同時拘捕治平專案目標3件24人，查扣改造槍枝5枝、模擬槍3枝，展現除惡刨根、嚴懲重辦決心。

台中市刑大偵三隊掌握34歲陳男，因與被害人有債務糾紛，竟率6名集團成員持球棒，以強簽本票、借據及恐嚇等方式索討債務，經報請台中地檢署祥股檢察官指揮偵辦，兵分多路在台中市西屯等地區搜索，拘提陳姓主嫌等7人到案。

大雅分局鎖定54歲林姓男子，平時以搜集槍枝為樂，並涉嫌改造槍枝，經蒐證完備前往彰化縣埔心鄉，查獲改造槍枝1枝及模擬槍3枝，另有多把玩具手槍，另外東勢、第四、和平分局也在和平區查獲37歲外籍阮姓犯嫌，持有改造獵槍1枝，阮嫌平時居住在山上鐵皮屋內，以規避警方查緝，最終仍難逃法網。

台中市警局配合警政署「全國同步掃黑、肅槍、緝賭行動專案」，從5月6日至5月15日，10天共計查獲治平專案目標3件24人、違反槍砲彈藥刀械管制條例案4件4人，各類賭博案35件119人，共計查扣改造槍枝5枝、模擬槍3枝，依違反《組織犯罪防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、妨害自由、恐嚇取財及賭博等罪嫌，移送地方檢察署偵辦。

中市警局強調，對於各類犯罪均嚴加究辦，不容任何人挑釁公權力，維護市民安全的生活環境，並持續強化友善通報網，透過警民合作、即時反映，從民眾發現可疑犯罪徵候就向警方 報案即時遏止犯罪，以淨化社會治安，守護市民安全。