台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐，涉嫌在台中市刑大任職大隊長期間，與博弈集團交往密切，且涉及洩密，昨天（2日）前往刑事局其辦公室及住所進行搜索，晚間將林明佐帶回廉政署中調組，台中地檢署黑金組檢察官漏夜進行偵訊，截至上午8點為止，偵訊仍在進行中。至於被列為證人的台中市刑大副大隊長、科偵隊長，經檢廉訊問後離去。

台中地檢署指揮廉政署中調組，昨天晚間7點27分，將林明佐帶回中調組，由中檢黑金組檢察官漏夜展開偵訊，僅管中調組大門深鎖，透過圍牆仍可窺見裡面燈火通明，檢察官多次進出設在2樓的偵訊室，廉署人員手中拿著牛皮紙袋，不時在各辦公室間來回穿梭。截至今天（3日）上午8點為止，偵訊仍未結束。

台中地檢署偵辦台中市刑大前大隊長林明佐涉洩密案，由中檢黑金組檢察官漏夜偵訊。（王煌忠攝）

整起事件源起於台中地檢署去年偵辦一起博弈集團，發現時任台中市刑大大隊長林明佐，與該集團過從甚密，疑有洩密之嫌，2日上午會同廉政署中部調查組，兵分二路前往刑事局搜索，並到台中市刑大帶回副大隊長陳聖偉及科偵隊長施明志協助調查。

已被檢方列為被告的林明佐，中央警察大學行政警察學系60期畢業，擁有國立政治大學國際事務與策略研究所碩士，曾任內政部警政署刑事警察局紀錄科科長、偵查第四大隊大隊長、台中市刑大大隊長。

林明佐在台中市刑大擔任大隊長近3年期間屢破大案，尤其在打詐、肅槍等打擊犯罪，更是不遺餘力，交出傲人佳績，被視為明日之星，不料卻傳出疑與博弈集團掛鉤，刑大同仁得知，也深感訝異，也希望司法能調查清楚，還其清白。