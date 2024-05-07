國民黨立委徐巧芯日前質疑，外交部援助烏克蘭計畫恐涉圖利，遭外交部駁斥並於今早告發徐巧芯涉嫌洩密罪，徐巧芯則認為「已經洩漏的祕密不是祕密」。對此，外交部發言人劉永健批評，這是她心虛卸責說法，而徐巧芯藉由立委身分取得密件並據此揣測妄議他國內政，損及兩國未來互信與合作，這是破壞我國對外關係，民眾自有公評。

徐巧芯日前質疑，外交部援助烏克蘭有部分專案計畫有「經手人」涉足其中，更疑似是當地國政治金主，認為這樣的轉手無法監督款項是否真的進入烏克蘭。

她也指出，我方與捷克簽有一筆協助烏克蘭的專案，名為「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，花費1千萬美元，指定「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計畫，其中300至400萬美元要採購台灣醫材，然而購買流程不清，質疑是否有人吃到肥肉？

對此，外交部昨臨時召開記者會駁斥徐巧芯指控，並於今日上午按鈴申告徐巧芯涉及洩密。但徐巧芯則認為，「已經洩漏的祕密不是祕密」。

劉永健直言，這是她心虛卸責的說法。徐巧芯違法洩密事實明確，外交部已在今日上午向台北地檢署告發。洩密是屬於刑法上公訴罪，事實就交由檢調單位釐清認定，強調外交部不會縱容洩密以致危害對外關係的不法行為。

另外，徐巧芯昨晚也在臉書貼文再次提出她質疑表示，過去幫助烏克蘭明明都可以直接捐款，為何現在需要依賴第三國？300萬至400萬美金回頭採購醫材是否有公平採購機制？捷克醫材商3月來台訪問，12月就拿到這麼大的案子，沒有貓膩嗎？

劉永健重申，首先，由於台烏之間無正式官方關係，因此援助計畫主要即是規劃透過鄰近烏克蘭的友好國家，如捷克、波蘭、立陶宛、斯洛伐克共同進行，這些中東歐國家與烏克蘭有長年的互動，對於援助烏克蘭也較有經驗，並且能直接與烏國官方接觸，所以與中東歐國家合作，對我方的援助會更有保障。當然，也有一部分計畫，則是與烏克蘭地方政府或NGO直接合作。

針對回頭採購醫材部分，劉永健指出，我們為國內廠商爭取商機、協助國內廠商進入歐洲市場，所以要求一定比例的合作項目應向台灣製造商採購，但外交部並不會負責採購。

針對徐巧芯指稱捷克衛生科技院主持人Petr Foit與在地國會議員關係密切，外交部是否介入他國政治一事，劉永健說明，計畫中的捷方合作對象，不是私人公司，也非廠商，而是捷克衛生科技院，是與捷克外交部、衛生部、內政部、工商部合作密切的非營利組織。

然而徐巧芯又指，外交部前一天罵她造謠，現在卻提告她洩密，代表她說的是真的？

劉永健駁斥，這是她的詭辯，徐巧芯洩密在先已是違法；其次，她因立委身分而接觸外交密件公文內容，並據此揣測妄議他國內政，損及兩國未來互信與合作，這是破壞我國對外關係；第3，徐巧芯一再穿鑿附會、含沙射影的作法，也不符做人道德標準。相信大眾對此自有公評。

徐巧芯也直言，「政府想掩蓋的事情就用密件遮掩」，劉永健指出，外交部在合作備忘錄簽署後，依據「條約締結法」規定行文立法院備查，她還稱外交部想掩蓋事情，這就是抹黑。外交部依法行文立法院，但徐巧芯卻將密件對外洩密，這是違法。