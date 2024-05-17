台中市大雅警分局林姓巡官遭人在網路社群爆料稱，16日凌晨在雅潭路一段與南門街口疑酒駕自撞路中分隔島，其同事抵達現場直接把人載走，未依規定進行酒測，質疑包庇之嫌，大雅警方17日澄清，員警未發現現場有酒容酒味飲酒情事，林姓巡官已提告，捍衛自己清白。

爆料網友指出，該名巡官疑似酒駕見到有同仁到現場處理，相當緊張，期間未進行酒測，接著派出所副所長到現場，用車將該名巡官載走，員警也無依規定進行酒測。該名副所長，還向大雅警分局回報稱，巡官並無喝酒，希望台中市警察局長李文章看到後進行調查，並有所作為，不要有包庇情事發生。

大雅警分局指出，林姓巡官於16日0時許駕駛自小客車自潭子區住處欲外出購買消夜，於雅潭路一段與南門街口因駕車不慎自撞路中分隔島，林立即下車查看，經民眾報案，潭子派出所趕抵現場處理，因該車禍屬單純自撞事故，未與他車擦撞，林未受傷亦未發現有酒容酒味或其他違法行為。

大雅警分局表示，依據交通事故處理程序，單純財務損失之A3交通事故，由處理員警觀測確認當事人無飲酒情事，經當事人確認無須酒測後，於相關紀錄表詳實記載確認後，免予實施酒測。林的車輛已故障無法行駛，潭子所副所長將林載返潭子所等待，並於0時50分許聯絡拖吊車業者前去拖吊事故車輛後，林自行返家。

大雅警分局說，經訪談林姓巡官及現場處理員警、調閱路口監視器畫面、行車軌跡等資料比對，查證屬實，林於15日17時許下班後即由分局直接返家，於0時許由住處出發外出購物而發生上情，期間未發現有前往飲酒場所飲酒情事，現場員警亦未發現有酒容酒味飲酒情事。

大雅警分局表示，有關林姓巡官勤餘發生交通事故，未能第一時間報告單位主管，恐衍生不當聯想，違反報告紀律，將依規定予以議處，另當事人為維護自身權益，已提出妨害名譽告訴，完成受理報案程序。

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