不少音樂家新作首演後少有機會再被演出；由國家文藝獎得主，作曲家錢南章創作的《馬蘭姑娘》問世即將滿30年，至今依舊受到音樂界熱愛、傳唱。這首樂曲以臺灣原住民歌樂為題材，全曲壯闊浪漫，臺北市立國樂團將邀請指揮鄭立彬與男中音陳翰威、女高音梁又中、男高音宮天平與TCO合唱團攜手合作，讓《馬蘭姑娘》精彩重現。

這場由北市國前團長鄭立彬擔任指揮的「山地印象」音樂會曲目十分精彩，以作曲家蘇文慶《雲湧阿里山》開展，緊接著是作曲家關迺忠的《山地印象》，小提琴獨奏部分由小提琴家魏靖儀擔綱；下半場以國家文藝獎得主錢南章的臺灣原住民組曲《馬蘭姑娘》做壓軸。鄭立彬表示，這次是他暌違三年再度與北市國合作，特別將知名作曲家的代表作規劃在同一場音樂會呈現，期待呈現當年的「臺北之聲」。

男中音陳翰威、女高音梁又中、男高音宮天平。（圖／臺北市立國樂團提供）

大型交響編制 探索山林與原民聲景

開場的《雲湧阿里山》以國樂寫景，描寫在海拔近2300公尺的阿里山壯觀的雲海景象，以雄壯氣勢作為開場，描述阿里山自然生態，風景秀麗。音樂不乏悠揚的旋律及律動的音符，讚頌著眼前壯麗景觀。

《山地印象》原是一首3個樂章的雙千斤板胡協奏曲，善於以音樂書寫生命的關迺忠以他在臺灣的生活經歷和接觸的文化素材做基礎，第一樂章〈霧中神木〉帶出臺灣山林的代表象徵；第二樂章〈山林火車〉以樂團聲響模仿了山中小火車的輕快節奏，板胡模仿遠處傳來的汽笛聲，像是開始了一個愉快的旅程；第三樂章〈歡慶豐年〉宛如民俗畫，以木琴、梆子奏出強烈節奏，描繪豐收時原住民用米杵奏出的杵舞，繼而帶來莊嚴而虔誠的旋律，象徵著對神靈的感謝，整曲充滿生命力。現在則改成為小提琴協奏曲，並展現更多演奏技巧。

臺灣知名小提琴家魏靖儀。（圖／臺北市立國樂團提供）

這次擔任小提琴獨奏的魏靖儀是臺灣知名小提琴家之一，2015年獲得比利時伊莉莎白女王國際音樂大賽桂冠優勝，開展其音樂家生涯。多年來他與NSO國家交響樂團、北市交、臺北愛樂管弦樂團、韓國世宗獨奏家樂團（Sejong Soloists）等合作多首協奏曲，深具大將之風。男中音陳翰威、女高音梁又中與男高音宮天平在國內有多次演出經驗，結合TCO合唱團深情獻唱，美聲組合值得期待。歡迎樂迷於5月19日（日）下午2時30分在臺北市中山堂一同暢遊TCO所帶來的美好聲景。

歡迎樂迷於5月19日（日）下午2時30分在臺北市中山堂一同暢遊TCO所帶來的美好聲景。（圖／臺北市立國樂團提供）

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