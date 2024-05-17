韓國軍方17日指出，北韓軍隊近日在兩韓非軍事區（DMZ）多處埋設地雷、修繕鐵絲護欄，且投入比往年還要多的兵力，引發韓方關注。

據韓聯社援引韓軍一名消息人士17日說，北韓軍隊正在兩韓非軍事區內的四五處開展埋設地雷、加裝修繕鐵絲護欄、平整土地等多項工作，並在各處投入100到200名兵力作業。

雖然北韓軍方會定期在非軍事區內開展相關活動，但今年投入的兵力比往年多，韓軍正密切關注相關動向。消息人士透露，韓軍還捕捉到北韓軍方投入重型機械開展作業的情況。在未與聯合國軍司令部事前協商的情況下將重型機械帶入非軍事區內，有違韓國戰爭《停戰協定》。

韓軍此前估計，北韓在非軍事區沿線曾設有約160個哨所，韓國則有60個。雙方2018年簽署《九一九軍事協議》時，北韓曾主動拆除其中最前線的11個。但在2023年11月23日，北韓國防省發聲明宣布，全面廢除《九一九軍事協議》，將從11月24日開始修復部分軍事措施。