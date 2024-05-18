近幾年「水蓮」爆紅，讓一名網友好奇表示，其實很久以前就有水蓮，但大家不太常吃，但現在火鍋店如果有水蓮可以點，許多人必點，讓他很好奇水蓮為何突然這麼夯？PO文引起網友討論，不少人認為只是單純因為一些常吃的蔬菜吃膩了，而水蓮又不錯吃，因此就這樣紅了。

一名網友在PTT上分享，大約10年前，部分吃到飽餐廳就已經有水蓮可以點，但當時水蓮似乎沒有很夯，直到最近，不管是火鍋店還是壽喜燒店，只要有水蓮，一堆人必點，到底水蓮是怎麼爆紅的？

這篇貼文引起網友熱議，「用炒的超好吃，台灣特有極品野菜」、「大概最近這幾年才比較常聽到炒水蓮」、「炒水蓮才好吃，放在火鍋裡面超怪」、「口感脆脆很好吃」；另有不少網友說，就是單純吃膩其他蔬菜，且水蓮沒啥怪味，口感清脆，就突然受到大家喜歡。

根據農業部的「農業知識網」，水蓮的學名為「龍骨瓣莕菜」，是台灣原生種水生植物，零星分布於全台各地，不過只有高雄美濃地區有較大面積的商業栽培，是當地著名野菜，近年已成為台式熱炒的經典菜色。