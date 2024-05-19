台大電機系教授葉丙成從明天起接任教育部政務次長，他今天在臉書發文表示，過去這兩周，辭去了身上所有的民間職務，讓自己能全心投入在未來的公職工作上。他強調，明天就要上工了。

葉丙成說，這10幾年來，許多對教育有期待、有熱血的教育基金會、協會們，邀請他一同努力。卸下董事、理事的職務，一方面對於沒能依諾做完任期而覺得「拍謝」，一方面也感謝大家對他的諒解、願意讓他去為台灣服務。

葉丙成說，在上任前夕，他也要感謝過去10年一起並肩合作的新創夥伴們，因為夥伴的信任跟付出，才得以一起打造出讓300萬學生受惠的教育社會企業。雖然兩年前他卸下CEO職務歸建台大、不再負責日常經營管理，但這兩年沒有我，團隊依然在教育社企的理想上努力沒有放棄。

他也感謝在BTS無界塾實驗教育一起打拚的主管、老師夥伴們，這9年來經歷過許多的挑戰，打造出一個很棒的學校跟很棒的實驗教育，教出了孩子很多的能力。大家也在COVID期間並肩幫助台灣許多老師做線上教學，做了很多有意義的事。

他同時感謝好友藍偉瑩老師，願意在這個時候接任無界塾實驗教育的塾長工作。從9年前創辦無界塾之始，她便幫助我們許多。過去這些年，她在台灣各地幫助許多中小學團隊轉型成長，也培養出許多厲害的老師。她對教育理想的堅持、對教育問題的深刻了解、對家長師生的溫柔與堅定，是他見過最讓我佩服的教育團隊領導人。

葉丙成說，離開過去這些年一起為教育努力的夥伴們，心中不免惆悵，但在放開手的同時，心中滿滿的感謝。