第16任正副總統賴清德和蕭美琴今（20）日就任，引起外界高度關注，對此，參與就職大典的桃園市長張善政，也在臉書發文透露，「尊重新民意，拋棄舊包袱」，是他對新執政團隊最深切的期望。

張善政今在臉書發文提到，2016年擔任行政院長時，曾與時任台南市長的賴清德有很密集的共事，深知他是能力很強，也很務實的政治人物。賴清德新組成的內閣，部分對專業性、產業連結需求較高的部會，並非由傳統政治人物擔任部長，而是從產業界、學界舉才，外界也多有肯定。

張善政表示，期盼新的內閣人事，能帶來更務實的施政方針，重新擬定台灣在能源安全、地方財政及居住正義等問題的應對之方。他提到，過去幾年，社會上多次感受到執政當局維繫自身政治承諾高於國家利益的決策思維，希望不要在新內閣出現。

「今年1月大選除了選出新的正、副總統，也選出了新的國會，代表最新的民意來監督執政當局」，張善政認為，賴清德已承諾願意至國會進行國情報告，這展現對新國會的尊重，但未來中華民國要穩健前進，不能僅有總統對新民意有所敬意，新內閣乃至執政黨立法委員，都要體認到新國會的組成，是人民選擇的結果，確保立法院有效議事運作，透過現有機制解決爭端，而非動輒癱瘓議事，應當是朝野各黨共同的責任。

張善政指出，他已就各項攸關桃園發展的議題，如財劃法修正、重大交通建設、供電穩定、打擊詐騙等，與6席立委深入溝通，未來，也會在行政院會上表達桃園市的立場。張善政也深切期盼，新的執政團隊就任後，能拋棄過去舊的政治包袱、尊重民意，以理性和專業解決中華民國目前面臨的挑戰，盡最大能力造福台灣人民。