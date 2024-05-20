台灣新任總統賴清德20日正式宣誓就職，對此大陸新聞媒體採取冷淡處理。包含大陸微博平台上，以「賴清德」為關鍵字搜索，20日當天僅有一條俄媒相關的「賴清德就職典禮 台海陸空三軍全面警戒」新聞，反觀陸媒則全面消音，代表性官媒的新華社，直至下午2點仍未見快訊報導。
目前對於賴清德就任的大陸央媒看法，最新則來自於央視19日的一則評論，提及只有認同兩岸同屬中華民族是賴清德的通關密碼。
台灣新任總統賴清德20日正式宣誓就職，對此大陸新聞媒體採取冷淡處理。包含大陸微博平台上，以「賴清德」為關鍵字搜索，20日當天僅有一條俄媒相關的「賴清德就職典禮 台海陸空三軍全面警戒」新聞，反觀陸媒則全面消音，代表性官媒的新華社，直至下午2點仍未見快訊報導。
目前對於賴清德就任的大陸央媒看法，最新則來自於央視19日的一則評論，提及只有認同兩岸同屬中華民族是賴清德的通關密碼。
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