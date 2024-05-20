針對國台辦就今日賴清德總統就職演說之回應，陸委會晚間發表題為〈呼籲對岸正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇〉新聞稿表示，賴清德今日談話已釋出最大的善意，期盼中方用心體會；有關兩岸恢復觀光旅遊及學位生來台就學等，政府將審酌情勢發展並研議後續作為，逐步累積善意。

陸委會表示，賴清德今日就任中華民國第十六任總統，再次彰顯台灣民主成就，獲得國際社會的一致肯定，政府將持續捍衛國家主權及自由民主憲政體制，並將遵循台灣主流民意，以自信、穩健、負責任、團結的態度，推動兩岸事務，維護台海和平穩定現狀。

陸委會接著強調，賴清德今日談話仍呼籲兩岸應以人民福祉為最高考量，追求台海和平、互利互惠、共存共榮，已釋出最大的善意，期盼中方用心體會，與我方相向而行，以回應雙方民意及國際社會的期待。

陸委會最後指出，有關賴清德倡議兩岸可先從恢復觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮，陸委會將與相關部會審酌情勢發展，共同研議後續作為，推動穩健有序、互惠互利的雙邊往來，逐步累積善意。未來政府將密切觀察台海情勢變化，依據中華民國憲政體制與相關法規，審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

針對賴清德就職演說，國台辦發言人陳斌華今日下午表示，當前，台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。今天賴清德的講話，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」。

陳斌華還稱，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台灣的主流民意。賴清德罔顧民意、逆流而動，釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險訊號，充分暴露了其「台獨工作者」的本性。