立法院會今繼續處理國會改革法案，藍白陣營不敢懈怠，國民黨立委最早凌晨1點就到議場門口夜宿，並於清晨5時集結，稍早他們與民眾黨立委共組人牆，將議場大門死死守住，讓藍白立委得以在綠委進逼下，仍能快速進入議場，順利搶占主席台。

上周五藍綠白在議場門口爆發激烈肢體衝突，今天火藥味明顯淡化許多，民進黨立委王定宇在議場左側與國民黨團總召傅崐萁相遇，兩人還攀談幾句。

民進黨立委6時50分左右抵達議場門口，女性立委打先鋒，並與藍營相互嗆聲，「民進黨愛說謊」、「國民黨愛造謠」此起彼落。隨後，議場大門從內敞開，民眾黨立委黃國昌及國民黨立委廖先翔、黃仁、賴士葆等人迅速阻絕衝鋒的綠委，藍白立委魚貫而入，順利搶占主席台。

由民進黨團總召柯建銘率領的一眾綠委未搶得先機，只能在主席台下與藍營喊話，最後於7時10分許悻悻然離開，預料開完會後將於8時30分舉行記者會，說明今日議事攻防方式。

今天議場前並未爆發肢體衝突，不過激烈的推擠仍讓立委們面露難色。由於上周五多起衝突，致使多名立委掛彩，今立委多半加強防護措施；像是民進黨立委沈伯洋，除了套頭，外套下也加了護具，而身為守方的藍營立委，也多半穿上全套護具，就怕肢體衝突再重演。