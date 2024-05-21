好萊塢影星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）20日表示，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）推出的人工智慧（AI）軟體模擬她的聲音，但實際上她已拒絕為OpenAI提供聲音的邀請。

OpenAI上周推出ChatGPT的AI語音對話功能，其中一個Sky模式由於太過類似史嘉蕾喬韓森在電影《雲端情人》（Her）的聲音，引發外界爭議。隨後OpenAI宣布將暫緩Sky模式。

史嘉蕾喬韓森指出，奧特曼在去年9月與她聯繫，並且在OpenAI 5月13日推出ChatGPT-4o的兩天前又再度與她接洽。

史嘉蕾喬韓森在《雲端情人》裡擔任聲音角色，扮演一名與主角談戀愛的AI語音助理。她發表聲明指出，「在多方考量以及個人因素，我決定拒絕此邀約，9個月後，我的朋友、家人和公眾都發現這個名為Sky的最新系統像極了我的聲音。」

她提到，「當我聽到所發表的內容後，我非常震驚、憤怒以及不敢置信奧特曼居然採用與我如此相似的聲音，就連我最親近的朋友與新聞媒體都無法分辨。」

OpenAI則指出，「Sky」的聲音並非模仿史嘉蕾喬韓森，而是另屬1位專業女演員，但基於隱私不願透露名字。