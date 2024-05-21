潤泰集團旗下「小金雞」，潤德（6881）今（21）日以每股165元，從興櫃轉上櫃，正式掛牌，今早在櫃買中心舉辦上櫃掛牌典禮，首日一開盤即上演「慶祝行情」，開出紅盤，盤中一度衝上249.5元，大漲84.5元，中場漲幅收斂、股價暫居230元；潤德董事長簡滄圳表示，潤德未來成長動能佳，未來不排除隨著業務成長需求而擴大組織規模。

今天早上潤德正式從興櫃轉上櫃，類股為「櫃其它」。

潤德設計董事長簡滄圳、總經理盧玉璜等，率潤德一級主管，在櫃買中心舉辦掛牌典禮。

潤德主要專攻國際企業商辦、大型商場及大型住宅社區公設之室內、景觀設計及工程施工。2023年全年營收15.22億元，營收成長43％，每股稅後純益10.97元。2024年第1季營收4.19億元，每股稅後純益達3.16元。潤德4月單月營收1.34億元，較去年同期成長61％，成長動能強勁。

潤德公司設立於1991年，具備規劃設計建築、室內、景觀及工程施工與專案管理的全面性整合。30餘年來持續累積承攬大型案體之設計及工程經驗，以高階商業大樓為主，並擴及高級住宅社區及其他文創休閒，例如國際知名企業微軟辦公室、Line辦公室、資生堂總部辦公室、保時捷辦公室、施耐德辦公室、city link商場、蔦屋書店、松濤苑、潤泰敦峰、政大圖書館、臺北榮總重粒子癌症治療中心、經國七海文化園區等皆出自該公司團隊。

簡滄圳表示，潤德設計是他從日本唸書返台，進入潤泰集團旗下的潤泰建設技術移轉小組時，於28歲那年，建議潤泰集團總裁尹衍樑創辦，從提出建議到正式成立，僅短短一個月，於1991年11月正式成軍，尹總裁親自領軍，讓潤泰從規畫設計、營造到施工、管理及室內裝修工程，串連完整的上中下游產業鏈的垂直整合及服務，迄今逾33年，一路走來到現在，再度感謝集團總裁，如今正式掛牌上櫃，就是另一個責任的地點，與其感謝、不如把成績好好堆疊出來！客戶的肯定，就是潤德的成長。

簡滄圳表示，潤德當初成立時，就已經觀察到國人對於生活空間更舒適、更精緻的需求和追求，不過草創之初，國人對於專業團隊提供畫圖設計的使用者付費觀念，並不普及，一度蓽路藍縷，後來現代總經理盧玉璜加入潤德，此後才步入潤德快速成長的纜輝煌時期；如今正式掛牌上櫃，又是另一個社會責任的開始。

土木工程專業出身的盧玉璜表示，他原來在潤弘精密工程，2012年底開始參與潤德，當時營收約1.89億元、稅後純益約900萬元，2013年5月16日升任潤德總經理，一直到現在，迄今屆滿11年，去年營收達15.22億元、EPS達10.97元，業績成長動能強勁。

盧玉璜表示，今年前四月營收年增6成多，達5.53億元，展望後市，目前潤德在手庫存訂單、以及已承接案量，達18億元，未來成長空間相當可觀。

他指出，根據調查，全台灣室內裝修市場規模大概有5,000多億元，並不亞於營建業，當然競爭公司家數也非常多，目前已有10萬多家已經登記開業，另外還有個人工作室型態，因此家數相當可觀。至於掛牌上市公司，室內裝修業只有1家；掛牌上櫃公司，則只有潤德1家。

簡滄圳表示，未來潤德在政府大力推動都更、國人更重視安全，加上全球AI大崛起，半導體產業蓬勃發展，將來潤德成長之路，勢必更為寬廣！毛利率也可望維持在20％上下的高水準。