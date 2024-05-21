鄭捷台北捷運隨機殺人事件21日10周年，台中捷運又發生男子持刀砍人，再次引發公安疑慮。台北捷運公司表示，已立即通告全系統各單位提高警戒、加強巡檢，發現可疑人、事、物立即回報行控中心，此外也已透過增派保全人力、加強維安訓練、強化通報機制、提升見警率及加強宣導等方面，維護旅客安全。

北捷指出，中捷發生危安事件，北捷已立即通告全系統各單位提高警戒、加強巡檢，發現可疑人、事、物立即回報行控中心。也嚴厲譴責危害旅客安全行為，對於任何犯罪事件絕對零容忍，將持續與捷運警察合作，提升捷運系統見警率，並加強監視通訊等設備及人員安全教育訓練，以維護乘車安全。

北捷說明，鄭捷事件後已強化各項軟硬體設備及教育訓練，多管齊下維護旅客安全，包含增派保全人力、加強維安訓練、強化通報機制、提升見警率及加強宣導。

北捷指出，目前全線117個車站於營運時段均配置至少1名保全人員，並於重點轉乘站派駐菁英保全人員，全數保全人員配置警棍及防身噴劑，菁英保全另配有電擊棒；並提升見警率，捷運警察與北捷保全人員加強執行車站及列車巡邏勤務。

北捷表示，也已加強維安訓練，每年邀集警察局、消防局等單位辦理多場次危安事件災害模擬演練；同時強化通報機制，已建立車廂對講機、司機員及行控中心三方通話機制，及行控中心與警消建立直通專線電話功能。

北捷表示，宣導方面也持續於捷運車站、列車車廂以廣播、「台北捷運Go」 APP、閘門電視、月台電視及旅客資訊顯示器等方式，加強宣導異常狀況應變作為，提升旅客危機意識。而旅客若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，在列車可透過對講機通知司機員或行控中心，在車站請通知站務人員，或利用台北捷運AI智慧客服通報。

捷警隊指出，2014年鄭捷案迄今，於捷運站內及車廂持刀犯罪計15件，其中7件未致人受傷、8件有致人受傷。目前採提升見警率、加強北捷與警方通報連絡、不定時辦理車廂持刀械模擬演練及宣導維安資訊等方式，維護旅客安全。