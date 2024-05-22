流感併發重症是台灣第4類傳染病，以往台東病患檢體仍需寄至疾管署確認，衛生福利部台東醫院今起提供「疑似流感及新型A型流感病毒」核酸檢驗服務，流感病毒檢測更快速且精確，可大幅提升流感診斷和治療的效率，提升台東地區的公共衛生安全。

部東醫院表示，流感為具有明顯季節性特徵流行疾病，流行高峰期多自12月至隔年3月，主要是透過呼吸道的飛沫傳染，一般而言約在症狀出現後3-4天內傳染力最強。目前季節性流感為H1N1、H3N2的A型流感病毒或B型流感病毒所造成流感。

部東醫院指出，此次技術指導由部東醫事檢驗科具備豐富分子生物檢驗經驗的4名資深醫檢師參與，將流感病毒核酸檢驗流程導入ISO實驗室領域認證的程序書及標準化作業，本月份已通過疾管署辦理的疑似流感及新型A型流感病毒核酸檢驗能力試驗。

未來疑似流感、新型A型流感病毒及流感併發重症的檢體無須再寄至台北疾病管制署確認，台東在地即可進行流感病毒核酸檢驗及分型的檢測，提供即時的診斷及治療。透過傳染病通報系統及衛生單位的管制，以降低流感病毒的感染及疫情蔓延。