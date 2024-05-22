「台南400全民教育－教育的時空旅行」主題展22日下午開箱。（曹婷婷攝）

「台南400全民教育－教育的時空旅行」主題展今天下午開箱，呈現台南首學內涵，也透過展覽呈現台南教育歷史，更結合AI、XR、多媒體影音等互動式科技，把展覽變生動。其中最吸睛的就是透過AI運算，人人都可生成獨一無二頭像，教育局長鄭新輝現場自拍輸入頭像，選擇變成日據時期的人，演算一出爐像極歌手「林俊傑」，讓人莞爾！

今年是台南400，台南市政府以不同主題彰顯400核心精神，除了下半年有文博會、台灣設計展陸續登場外，各局處也透過不同形式主題呈現台南400的過去現在與未來，教育局選在兒童科學館策展，未來該展館也將成為常設展，而且展覽期間5月25日至9月1日免費入場參觀，9月3日起收費也將從目前60元調整為台南市民40元、外縣市80元。

「台南400全民教育－教育的時空旅行」主題展，引領不同世代的民眾宛如走進時光隧道。（曹婷婷攝）

鄭新輝指出，此次展覽將兒童科學館的2棟空間利用最大化，其中1館4樓層分別為「國民養成記」闡述教育型態的發展、「校園青春夢」描述那些年我們一起上學的日子、「教育同心圓」展示台南成為支持教育的城市、「教育展風華」強調未來教育的無限創意及展望；2館「校園時光機」、「時光福利社」以70年代校園場景來喚起觀展者的個人經歷、「Fun學童樂會」以古早味童玩促進親子產生熱絡的討論與交流，共同留下在校園中的美好回憶。

南瀛科學教育館何秋蓮館長表示，展覽從去年開始策畫，先前也委託成大研究台南教育史，希望呈現台南教育歷史的風貌。兒童科學館除了有動靜態展覽外，更同步開發「台南探險小隊．教育時空傳送門」主題桌遊、「大地迷蹤」台南公園實境定向闖關，以及每周教育主題設攤闖關活動；另也規畫「探索時空指南」線上觀展及「我的多重宇宙」線上AI互動解謎，無論身在何處皆能體驗「台南400全民教育-教育的時空旅行」主題展。