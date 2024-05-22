淡北道路4月15日施工，國民黨新北市議員陳偉杰今在議會質詢工程進度，有沒有可能提早完工來減少對交通的影響？工務局長祝惠美回應，目前需克服交通維持，中正東路跟淡金路口要做些微調整，因市長侯友宜相當關心淡北道路的進度安排視察；在進度方面，已積極與捷運公司協調，因捷運運營中需要監測才能把配套措施做完整。

陳偉杰說，之前有提出，淡北道路只要縮減車道寬度，就會導致原本的「伸縮空間消失」，如果塞車期間遇到救護車要過，幾乎騰不出空間可以讓，請工務局與交通局研議針對這樣的問題設定解決方案。祝惠美表示，已設立電子看板捷運班次也增加來因應相關實施困難。

陳偉杰強調，台北市議員不滿，淡北道路只是把淡水的塞車移到士林北投。工務局當時說明，交維配套應由雙北政府共同審視，努力尋求士林北投地區民眾的支持跟體諒，拒絕民代的汙衊跟抹黑，並且不斷針對各種錯誤或曲解的政治攻擊進行回應。可是仍看到，無論是2月28日在北投的說明會，還是3月9日在士林的說明會，這些無端的說法還是不斷在發生。

祝惠美回應，雙北溝通密切，對交通的影響會雙方一起來解決。陳偉杰要求，工務局應該針對這部分有更高規格的說明與澄清，才能免於雙北為了交通的努力貢獻被政治的口水戰淹沒。