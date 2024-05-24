新竹縣芎林鄉飛鳳山旁「倒別牛」廢木材堆置場，上周五（17日）發生火警，竹縣消防局連日搶救，受限面積、地形以及位置因素，至今仍無法全面撲滅，新竹縣府及消防局23日原申請空勤總隊直升機24日清晨拋水彈，但天候不佳，現場雲層覆蓋，經空勤總隊評估不適宜飛行，將延後至放晴再執行。

「倒別牛」廢木材堆置大火延燒至今，致空汙影響各地鄉親，不少人上網抱怨「為什麼這麼臭？」消防局連日搶救，邊挖防火壕溝、邊注水，把木材挖進壕溝泡水來滅火，原本最高堆置約4層樓高的廢木材已降低至1至2層樓高，但盼有效滅火。

消防局解釋，廢木材實際已填滿旁邊山坳，用陸面消防車載水上山滅火的效率有限，且山坳處危險度高，因此緊急向內政部空勤總隊申請直升機，將以空中拋水彈進山坳方式搶救，盡全力加速完成此次火場滅火。

今天（24日）上午各大隊外勤消防查察暫停，全力投入救災勤務，出動消防水庫車6台、消防人員31人、義消2人、怪手6台及民間水車8台。目前南側出2條水線配合2台怪手開挖、北側出2條水線配合4台怪手開挖。進攻方式由北側利用挖土掩埋方式向南側推進，並利用地形進行掩埋填土。

原預定24日一早將以空中拋水彈進山坳方式搶救，但因天候不佳，現場雲層覆蓋，經空勤總隊評估不適宜飛行，將延後至放晴再執行。消防局表示，持續監看天侯狀況並回報消防署，將持續與空總聯繫確認何時可飛行。本案累計共出勤112車次214人次義消86人次。