朴智賢（左）和安普賢兩人再度上《Running Man》。（中天綜合台提供）

梁世燦（左）公開勾引宋智孝，放話要與她當螢幕情侶。（中天綜合台提供）

中天綜合台《Running Man》明（26日）播出主演刑偵喜劇《財閥X刑警》的兩位主演安普賢和朴智賢，到節目中與劉在錫、金鍾國等班底分成「刑警組」、「小偷組」對抗。曾是拳擊選手，擁有一身精壯肌肉的安普賢，在「肥皂水斜坡」關卡竟意外露出體弱的一面，不僅原地踏步，還慘跌個狗吃屎，讓眾人笑稱安普賢為了綜藝效果不顧形象，根本是「身體搞笑的人才」，他最後更是直接躺平，放棄挑戰。

本集《RM》除了是久違且相當經典的推理特輯，「肥皂水斜坡」也再度回歸，困難程度更是再升級，不僅要克服在滿是泡泡的斜坡不要滑倒，還要跳起來把懸掛在上面的氣球用頭戳破，相當困難。除了安普賢的表現跌破眼鏡，劉在錫更是在滑倒時不小心踢到梁世燦的重要部位，整個遊戲環節讓所有人都相當崩潰，現場更是笑聲不斷。

安普賢近期剛在台灣舉辦完粉絲見面會，曾在《梨泰院Class》、《柔美的細胞小將》等多部戲劇展現多樣魅力，深受粉絲喜愛。他也曾於韓綜《背包廚神白種元》中展現對食物擺盤和裝飾的注重，被稱為「細節普賢」，近期也繼續參與《背包廚神白種元》第二季的錄製。

安普賢此次在《Running Man》遊戲環節尋找金條時，一樣展現他細心的一面，不放過任何蛛絲馬跡，還調皮的設下陷阱想要誤導敵隊成員，更用演技來騙過其他人，鬥智鬥勇的模樣笑料百出。

過去在節目中常偷拿成員們物品，展現狡猾形象的梁世燦，在本集節目開場直接被冠上「盜賊」稱號，他這次直言想要「偷」走宋智孝的心。原來是之前宋智孝為了歡迎池錫辰健康歸來，特地下廚做去皮蔘雞湯，認真的模樣讓梁世燦相當心動，他說：「我成了智孝姐姐的粉絲，忘了原來姐姐那麼漂亮」，更突然對宋智孝說「我要勾引妳」，還誇下海口要奪得今年的演藝大賞最佳情侶獎，宋智孝聽完笑稱很心動，不過劉在錫不留情面揭穿：「宋智孝在說謊！她其實心裡想說：『給我滾蛋，臭小子！』」

另位嘉賓朴智賢，畢業於韓國外國語大學西班牙語系，身為高材生的她在遊戲過程中透過別人的失敗，來思考自己該怎麼克服障礙，成功贏得遊戲，努力分析的模樣被稱為「諸葛智賢」。不過在尋找金條時，其他人卻對她的形象改觀，因為她為了贏，會到其他人旁邊透過協商想要互換信息，結果卻用空白信封來騙取其他人所獲得的線索，就連最奸詐的「小滑頭」梁世燦都被騙到，堪稱「女版梁世燦」，劉在錫也對她竊取訊息的方式甘拜下風，不過因為她一連串的招數，也導致大家都相當提防她，成員們還笑稱不會再相信朴智賢。更多爆笑內容就在明（26日）晚間六點中天綜合台《Running Man》。