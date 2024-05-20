伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的直升機昨（19）日在山區「硬著陸」，目前距離事故已約13小時，萊希及機上其他人員生死未卜。不過伊朗副總統曼蘇里（Mohsen Mansouri）稱，自從直升機失事後，官員已「多次」和機上2名人員聯繫，他稱「看來事故並不嚴重」，不過匿名伊朗官員透露，失事現場傳回來的消息「令人憂心」，兩人的說法相互矛盾。

伊朗官員稱，自從伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘的直升機失事以來，官員已和機上人員聯繫「多次」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，負責行政事務的伊朗副總統曼蘇里告訴伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars），他稱事故發生後不久，官員「多次」聯繫機上一名乘客及一名機組員，「看來事故並不嚴重」。

不過曼蘇里的說法與匿名伊朗官員的說法相牴觸，匿名伊朗官員對路透社透露，萊希與同機的伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）「處境危險」，「我們仍懷抱希望，但從失事現場傳回來的訊息令人非常憂心」。

曼蘇里說，當時一共有3架直升機飛行同一路線，接著2架直升機與萊希搭乘的直升機失聯。

他表示，伊朗交通部及安全機構已確定事故區域半徑2公里內範圍，但礙於天候不佳，救難人員要抵達現場面臨挑戰。

萊希與艾密拉多拉安等人昨日搭乘直升機前往伊朗西北方與亞塞拜然的邊界，與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）一同為兩國修建的1座大壩舉行落成典禮。

伊朗官媒報導氣候惡劣釀成事故，濃霧也導致搜救工作變得更加困難。官媒引述一名地區軍事指揮官：「我們正全面搜索事故地區的每一吋，該地區非常寒冷、下雨、多霧，雨水正逐漸變成雪。」