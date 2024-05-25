大陸一名媽媽，帶小朋友出門遊玩返家，正脫衣服洗澡的時候，發現小朋友背上多了一顆痣，仔細一看發現居然是「蜱蟲」，好險發現得早，全程處理過程被用手機錄下，放在網路上提醒大家要多注意。

這名媽媽在昨天，幫小孩洗澡時，發現小孩背上多了一個黑點，一開始以為是顆黑痣，仔細檢查發現有個洞，原來被蜱蟲侵入了，還好洞不深，利用酒精及棉棒，灌滿洞口後，讓蜱蟲自己爬出來，這才解除危機。

蜱蟲俗稱壁蝨、扁蝨、黑腳蝨、草耙子，為八隻腳的節肢動物，主要棲息於草地、農田、森林等野外環境中，以春夏及初秋最為活耀，靠吸食血液維生，鳥類、囓齒類與大型哺乳動物(包括：貓狗、人類)都是蜱蟲的主要吸食對象。

蜱蟲在叮咬人的過程會將口器插入皮膚，口器上佈滿鋸齒狀倒鉤，能使蟲體固定在皮膚上，同時會分泌含有麻醉物質的唾液，減低疼痛感以增加吸血的成功率。叮咬一段時間後，局部皮膚會出現紅腫發炎的症狀，且蜱蟲在吸血的過程可能將各式各樣的細菌病毒傳染給人類，因此在移除蟲體後，還必須追蹤有無得到蜱蟲傳染性疾病。切勿硬拔！