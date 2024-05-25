床上無聊和小氣一樣難翻轉？有22歲的年輕妹子在網上抱怨，男友疑似常常和她壞壞覺得有些膩了，變得易軟或是一開始就不夠硬，於是，她便答應開放「後庭花」，希望男友能重振雄風，但沒想到卻被男友拒絕認為太髒，讓她感到無力。

一名妹子在「Dcard」發文，她提到最近和男友愛愛時，男友的表現讓她不是很滿意，不是常軟掉，就是一開始就沒很硬，導致她無感覺甚至要假叫，她也分析「可能是男友在這方面膩了？」，或是男友不常運動又有年紀，又或是雙方在愛愛的部分缺少了新鮮感等等。

所以，她也向男友提出可開發「肛交」新玩法，但不料，男友竟嫌髒還覺得她很噁心拒絕，還有她之前也提過可以買情趣用品，但也遭拒絕，男友不斷的拒絕讓她很沮喪認為「同樣的房間、同樣的姿勢、同樣的玩法，怎會不膩」。

妹子也透露自己「比較開放」，可以接受「口爆」、「肛交」、「毒龍(還沒嘗試過)」，並且也讓男友內射自己吃藥，可是在性事方面總感覺是她一個人自己在努力，想辦法要增添情趣，而男友卻都不願意做，也讓性事狀況逐漸變遭，讓只有22歲的她感到很無力。

妹子也說，不想輕易放棄感情去尋找「所謂的新鮮感」，但她想著至少要先嘗試過，但都被男友拒絕的狀況下，不知該怎麼解決這難題，並且也開始懷疑男友是不是覺得她「下面很髒了」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「我只能說，妳是一位性欲較強的，遇到性欲較低的」、「你男友就是床上無聊的人，真的，這跟小氣一樣，很難翻轉」、「看來是性事不合」、「你提的兩種都很考量衛生吧！有潔癖的人做不到」、「為什麼要這樣傷害自己，妳爸媽知道會很難過欸」。