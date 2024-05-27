周一香港恆生綜合指數早盤升76點或0.4%，為18685點。國企股(H股)升0.5%。科技指數漲0.1%。
網路科技股漲跌不一，騰訊跌1.4%，阿里巴巴漲0.5%，美團跌0.3%，京東跌逾1%。
內房股多數上漲，金輝控股上漲4%。
黃金股也強力上漲，靈寶黃金升4.7%，山東黃金漲3.8%，招金礦業升3.3%。
恆大汽車今日復牌，大漲89%，有消息傳出，有人要收購恆大汽車，29%股份將被收購，新買家將為恆大提供信貸資金，協助恆大渡過困境。
美股上周五收漲，那斯達克創新高，然而金龍中國指數卻跌0.35%。恆指在連續四個交易日下跌後，周一低開2點或0.02%，隨後走高。
周一香港恆生綜合指數早盤升76點或0.4%，為18685點。國企股(H股)升0.5%。科技指數漲0.1%。
網路科技股漲跌不一，騰訊跌1.4%，阿里巴巴漲0.5%，美團跌0.3%，京東跌逾1%。
內房股多數上漲，金輝控股上漲4%。
黃金股也強力上漲，靈寶黃金升4.7%，山東黃金漲3.8%，招金礦業升3.3%。
恆大汽車今日復牌，大漲89%，有消息傳出，有人要收購恆大汽車，29%股份將被收購，新買家將為恆大提供信貸資金，協助恆大渡過困境。
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