知名網紅Hook憑藉「一週挑戰」暴紅，Youtube上擁有151萬訂閱數，也因他每支影片幾乎都可突破百萬人次觀看，所以被稱為「台灣Youtube界流量之王」。不過近期卻有網友以「Hook是沒有業配就不發片了嗎？」為題在Dcard發文，掀起兩派論戰。

該網友在文中提到，自己是Hook的粉絲，也清楚她有團隊要養、需要經費，但現在Hook的每支影片幾乎都有業配「真的有夠反感，雖然他的業配感受得出來是用心的，不過真的太太太太多了！」讓他感嘆，很懷念當初純粹的創作影片，甚至有了想要退粉的念頭。

網友以「Hook是沒有業配就不發片了嗎？」為題在Dcard發文，掀起兩派論戰。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，隨即吸引有網友表示認同，但也有粉絲發聲力挺HOOK。一派人認為，業配確實明顯增加「真的……有點太多，而且連說要不週發的影片也接業配，什麼意思？？？」、「我也喜歡以前的他，但他做yt的初衷就是為了賺錢，自從紅了之後業配變多，人也變了。」

至於支持的一派，則認為在業配數量變多的情況下，HOOK還是有顧慮到影片的趣味性及品質，認為「還好吧...人家不用賺錢嗎？你可以跳過業配內容啊，影片內容也沒有很水，都蠻用心在拍的」、「可是她的業配也很好看」、「完全可以接受耶，撇開業配他影片的認真程度還是高到不行，依然繼續看～」。

其實Hook今年宣布從2月開始「暫停周更」，原因是想停下腳步，精進自己「想要做的事情好像沒有辦法在一個禮拜內做完給大家看」。雖然不知道會暫停多久，但也保證至少一個月會有一支影片。