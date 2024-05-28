張善政強調自己大部分時間都在桃園，妻子也長住桃園，請市民放心。(蔡依珍攝)

氣象署今早發布大豪雨特報，適逢上下班時間交通大打結，正在市政總質詢的桃園市長張善政遲到15分鐘，雖然頻道歉，仍引發綠營怒批前所未見、藐視議會，也印證居民傳說張善政根本不住桃園，無怪乎施政慢半拍。張善政解釋，昨天在台北參加行程到比較晚，才會留宿台北，對議會非常抱歉，直指綠營「講反了」自己大部分時間都在桃園，妻子也長住桃園，請市民放心。

「全部桃園市政府官員和議員都在議事堂等一個人！」議員黃家齊總質詢後指出，他本來排5月20日總質詢，市長張善政為了要參加總統就職典禮向他請假，為了桃園好而決定延期到28日，豈料張善政竟然大遲到15分鐘，讓全部官員等，對市民也不尊重，這也是近10年來首度有首長在總質詢大遲到。

黃家齊說，他本來納悶為何從張善政從官邸過來會這麼久，原來不是從官邸，而是遠從新店趕來，印證居民傳說「市長根本沒住桃園」，無怪乎施政慢半拍，早上桃園下大雨也沒心思勘災，市民當然無感，直言明知道總質詢、也看到下大雨，應該可以提早規劃，一般上班族遲到15分鐘就會被扣全勤等懲處，市長不該有特權，呼籲張善政多花心思在桃園，多關心市政、尊重議員，重視市長職責，對市民負責。

議員李宗豪也說，自己是今天第二個總質詢，也要承擔市長遲到結果，直指今天也是立法院要通過國會改革法案的日子，未來官員遲到、反質詢都會被冠上藐視國會罪，張善政多次表達支持，豈料卻做出藐視議會行為，在總質詢遲到整整15分鐘，張善政還支持這樣法案通過嗎？要求張善政好好檢討自己行為，再來對其他法案適當發言。

「這話講反了！」張善政也駁斥「不住桃園說」，強調應該改為「張善政都沒住台北」，他說妻子也是每天在桃園，自己偶爾因有事情要處理會回台北一下，絕大部分時間都在桃園，請桃園市民放心。他也坦言早上天候不理想，交通難控制，行程時間比預計晚半小時，對議會感到非常抱歉。