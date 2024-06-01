六月天象精彩繽紛，不僅多樣而且各具特色，6月1日至4日晚間，國際太空站將多次通過台灣上空，亮度最高可達-3.9等，在夜幕初垂時爆發奪目光芒；台北市天文館表示，在同樣幾天的日出前，還可以在東方天空看見一彎殘月陸續通過土星和火星的美景，除了金星外的所有行星此時都齊聚在東方天空排成一線。

8日是觀察「白羊座流星雨」（Arietids,171 ARI）的好時機，這個流星雨因輻射點與太陽相距不到30°而被歸類於「白晝流星雨」，它們的流星體進入大氣層的時間多在白天，因此得藉助電波方式進行觀測。

不過好消息是白羊座流星雨的輻射點在凌晨3時即從東方升起，所以在曙光出現前仍有機會看到部分流星，不過時間緊湊，因為這天也是今年的最早日出，凌晨5時3分太陽就露臉了，到了21日夏至，更是一年中白晝最長的一天，從日出到日落長達13時42分。

10日為五月初五端午節，不只地上划龍舟，午夜前後，由古代星宿「角、亢、氐、房、心、尾、箕」組成的「東方蒼龍」躍然南天，角宿為龍角，亢宿為龍喉，氐宿為龍爪，心宿是龍心，而尾宿、箕宿象徵龍尾，對應的西方星座則包括室女、天秤、天蠍、人馬座等，端午假期晚上不妨抬頭觀賞這條橫亙夜空達80°的巨龍。

接著22日的滿月既非最大也非最小，但很特別的是，它是今年「最低」的滿月，即使在午夜升到最高點時，也只有約36°高，連半邊天都搆不到，比起12月14日午夜時分高懸天頂的滿月相去甚多，這是因為這個月正當滿月時，月球剛好通過軌道最南端的緣故。

25日則是今年土星環傾角最小的日子，只有1.9°，低倍率的小望遠鏡幾乎看不見它，不過之後角度又逐漸增大，直到明年3月才會完全消失。