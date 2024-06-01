屏東縣去年登革熱本土病例共404例，今年截至目前為止全國有164例、屏縣9例、高雄市135例，高屏生活圈緊密，民眾互相往來頻繁。屏東縣政府1日在縣立體育館內舉辦「登革熱孳生源清除誓師大會」，由縣長周春米帶領現場民眾共同宣誓後，展開清除病媒蚊孳生源及各項清理家園工作，共同防堵登革熱疫情在屏縣傳播風險。

誓師大會由周春米率領環保局、衛生局、環保小小稽查員、環保志工，結合屏東市公所及屏東市23里里民共計約800人，共同宣誓後，共分成35隊一同清掃屏東公園、勝利星村周邊道路及縣內各村里居家環境，進行環境清潔和病媒蚊孳生源清除工作，周春米也巡查路旁可能孳生病媒蚊的容器，展現滅蚊決心。

屏東縣長周春米撿拾易積水的紙杯。（羅琦文攝）

周春米表示，近期天氣逐漸變熱、也進入梅雨季節，去年屏縣有登革熱本土病例404例，今年截至目前為止全國有164例，高雄市已有135例，而屏縣有9例，高屏生活圈緊密，民眾互相往來頻繁，必須加緊腳步防治登革熱。

屏東縣長周春米（中）與環保小小稽查員共同清除登革熱孳生源。（羅琦文攝）

周春米說，登革熱防疫是一場持久戰，唯有大家攜手合作，才能有效控制疫情蔓延，今日由屏東市進行誓師大會後，其他32鄉鎮公所將陸續啟動，在登革熱疫情仍然嚴峻下，請民眾切勿輕忽鬆懈，盼透過全縣志工與村里長的協力配合，共同將病媒蚊孳生率降到最低，讓鄉親有安全、健康的夏天。縣府強調。

屏東縣環保局長顏幸苑拿起廢輪胎，檢視裡面的積水。（羅琦文攝）

屏東縣環保局長顏幸苑將保麗龍盒內的積水倒掉。（羅琦文攝）

屏東縣政府環保局表示，為加強環境孳生源清除工作，今年也持續針對高風險鄉鎮市及出租型菜園等區域，聯合衛生局及公所人員共同進行孳生源清除作業，自今年1月起環保局共清理髒亂點433處、清除積水容器6454個、投藥848處，並巡查營建工地524處、資源回收場25家次場內積水狀況，以及動員各村里社區及環保志工投入病媒蚊孳生源清除工作，迄今已超過7328人次，希望公私協力一起戰勝登革熱。

環保局表示，本次活動宣言為「巡倒清刷做得好，全民防疫沒煩惱」，請民眾要確實遵循登革熱防治「巡、倒、清、刷」四大要領，定期檢查自家庭院、屋頂和陽台等容易積水的地方，並清理常見如花盆底盤、瓶罐、三角錐套輪胎中的積水，尤其最容易被忽略在水錶箱、屋簷天溝、地下室陰井、屋後排水溝、花瓶等，以防止病媒蚊孳生，才能將登革熱疫情傳播風險降至最低。