第35屆金曲獎即將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，今（3）日公布首波表演卡司，邀請到血肉果汁機、MC HotDog熱狗、洪佩瑜帶來精采演出。獲得第33屆金曲獎「最佳樂團獎」重金屬樂團血肉果汁機，將首度踏上小巨蛋演出，保證將會讓大家感受到「殺翻現場」的超強感染力，成員表示：「也許聽聞過我們的演出有多炸，但卻不曾現場感受過，那這次我們歡迎你加入血肉的世界！」這回除了要將其獨特的宮廟鬼神、金屬硬核的音樂風格帶到金曲聖殿中，更預告將「號召歌迷」一起完成金曲舞台演出，將血肉果汁機最真誠的「血味」透過現場的感染力。他們日前也公布7月演唱會的嘉賓正是MC HotDog熱狗，血肉果汁機也透露未來將會和熱狗有歌曲上的合作，表示「做酷的事情」一直是血肉的靈魂，請大家拭目以待。

連續兩年角逐歌王寶座的MC HotDog熱狗，這次也將登上舞台帶來演出，談及連續2年入圍，熱狗也自信表示：「很開心！代表這兩年發的專輯都是有質量的，以前入圍沒有什麼特別的感覺，但連續兩年讓我覺得自己好像有點料，滿帥的！」至於表演內容，熱狗則透露會帶來新歌和大家分享，笑說去年的〈髒藝術家〉真的很不錯，想藉著金曲舞台和大家分享。也不忘向饒舌新生代的後輩們喊話，不用太在意獎項，因為那些都沒辦法去定義或是否定你，做音樂是為了自己，並鼓勵後起之秀可以多寫一點和真實生活有關的歌。

熱狗將擔任金曲35表演嘉賓。（台視提供）

去年以新人之姿一舉入圍多項並奪下「最佳新人獎」的洪佩瑜，回歸歌壇就連續2年參與金曲盛會的她開心表示：「身為一位表演者，能夠站上舞台演出就是最好的鼓勵與動力，不論用什麼方式參與，在不同的角色裡能分享與獲得的都遠遠超乎想像，會更專注、更享受地去準備，也期待看見台下入圍者們閃閃發亮的模樣。」

洪佩瑜連續2年參加金曲獎。（台視提供）

談到表演內容，洪佩瑜則透露將會分享自己所看見、感受到以及和我們一起擁有的。去年大放異彩的她近期則是稍微放下腳步，度過屬於自己的沉澱時光，並往下一個方向前進，同時也正在探索新作品的靈感中，期待帶著他們與大家見面。第35屆金曲獎頒獎典禮將於6月29日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視當天下午5點起將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮。